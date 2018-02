LEPA BRENA ISKRENO O TEŠKIM TRENUCIMA: Uvek će me boleti otmica mog deteta i što se ne zna ko je to uradio!

Lepa Brena proslavila je nedavno 35 godina uspešne karijere, a osim pesama sa novog albuma, pevačica je publici predstavila i dokumentarac "Godine Slatkog greha", koji je bacio svetlo na neke nepoznate detalje iz Breninog života.

Pevačica je otkrila šta joj naviše nedostaje iz vremena kada je bila najveća jugoslovenska zvezda, šta misli o Aleksandri Prijović, ali i sa kojim životnim udarcem se još nije pomirila.

foto: Marina Lopičić

Dokumentarac "Lepa Brena - Godine Slatkog greha" vratio je vašu publiku u vreme kada ste bili najpopularniji bend u Jugoslaviji. Šta vam sve nedostaje iz tog perioda?

- To svakako nije popularnost, već harmonija koja je vladala na ovim geografskim širinama. Ljudi su i tada bili siromašni, ali se u vazduhu osećalo veće zadovoljstvo. Činjenica je da današnja demokratija nije donela ljudima onu vrstu zadovoljstva kojoj su težili i da se ovo uređenje polako pretvara u anarhiju, vređanje bez pokrića, ogoljavanje nekih ljudskih života, sukobljavanje među ljudima... To je toliko izašlo na videlo, da život u ovom vremenu izgleda kao hod po minskom polju. Svaki dan je stresan, protkan užasnim, katastrofalnim vestima, kada više niko ne odgovara za izgovorenu laž.

foto: Vladimir Šporčić

Na promociji dokumentarnog filma i nove pesme u šali ste rekli da se osećate kao da ste dobili "Oskara", međutim, činjenica je da vam je 2017. bila prilično plodna što se priznanja i jubileja tiče. Kada se osvrnete na karijeru dugu 35 godina, da li postoji nešto što niste ostvarili?

- Za nekoga ko voli da radi svoj posao, svake godine sebi postavim nove ciljeve koje želim da ostvarim. Sigurno je da imam još mnogo želja i ideja, ali zahvaljujući društvenim mrežama, počeli smo brzo da živimo i čim dobijemo nešto, odmah gledamo šta ćemo sledeće da radimo. Zanima me šta bi radile ove nove generacije kada ne bi imale internet, tu brzinu komuniciranja i protok informacije. Čovek od toliko informacija ne može da bude fokusiran na ono čime treba da se bavi. Volela bih da ove i naredne dve godine radim turneju koju sam započela pod nazivom "Zar je važno da l se peva ili pjeva?". Želim ponovo da obiđem ceo svet, da održim i male i velike koncerte i da promovišem energiju, toplinu i ljubav koje su vladale u periodu koji sam opisala u dokumentarnom filmu "Godine Slatkog greha".

Nova pesma nosi naziv "Boliš i ne prolaziš". Da li postoji nešto u vašem životu što boli i ne prolazi?

- U principu sam srećna i zadovoljna i kod mene je sve otvoreno i transparentno. Postoje stvari koje su bolne u mom životu, odlazak mojih roditelja, Rakin odlazak 1993. godine, raspad jedne zemlje koja je davala duševni mir svima nama. Nekom to nije odgovaralo, pa se ta zemlja raspala spletom užasnih okolnosti i gde se i dan-danas osećaju posledice. Uvek će me boleti što je moje dete bilo oteto i što nikada nije pronađen i kažnjen onaj ko je to uradio. To govori u kakvom pravnom sistemu živimo.

foto: Vladimir Šporčić

