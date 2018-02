POLITIČAR IZ PAROVA UHAPŠEN NA MALDIVIMA: Đuričić prebio vlasnika restorana!

Vuk Đuričić uhapšen je na Maldivima jer je prebio vlasnika restorana, saznaje Kurir.



Nasilje i bahatost, koje je bivši učesnik „Parova“ propagirao i dok je bio u rijalitiju, očigledno je za njega prihvatljiv model ponašanja i u stvarnom životu. Prema našim saznanjima, političar je pre tri dana napravio incident na odmoru, i to samo zbog toga što on i njegova devojka Angelina nisu dobili sto u restoranu, koji su rezervisali preko interneta.

- Kad su došli u lokal, menadžer im je rekao da zbog iznenadne posete diplomate moraju da ih smeste za drugi sto. Vuk je tada počeo da se svađa i vređa ga, a kad je došao vlasnik restorana u nameri da smiri situaciju, Đuričić ga je udario u vrat i koleno! Osoblje je uspelo da savlada razularenog Vuka i pozvali su policiju, koja je privela bivšeg učesnika „Parova“ - rekao je naš izvor s mesta događaja.

Bez želje da negira svoju krivicu, Đuričić je za Kurir do detalja prepričao incident koji je izazvao na Maldivima, žaleći se na vreme koje je proveo u pritvoru, ali i na to što će možda ponovo morati u zatvor.

- Nisam ja bahat i bezobrazan, nego je vlasnik restorana prema meni bio nekorektan, drčan i nadmen. Možda je trebalo da se kontrolišem, ali jednostavno nisam uspeo. Zbog toga što sam ga udario proveo sam 24 sata u pritvoru, platio sam kaznu 130 dolara zbog remećenja javnog reda i oduzet mi je pasoš. Trebalo je da se vratim u subotu u Beograd, ali sad ne mogu jer nemam putne isprave. Rekli su mi da postoji mogućnost da mi vrate pasoš do 10. marta, ukoliko gospodin Hasan Jasmin ne odluči da me krivično goni. Ako me on tuži, platiću još veću kaznu ili ću ovde ostati u zatvoru ko zna koliko dugo. Moraću da odem kod njega ovih dana da probam da ga ubedim da me ne tereti, nek mi je bog u pomoći - rekao je Vuk za Kurir.

Tabadžija IZUDARAO CIMERA U RIJALITIJU

Gledaoci „Parova“ dobro se sećaju večeri kada je Đuričić bez ikakvog povoda, usred emisije „Ispovest“, udario Tina Milvića. Njemu je navodno zasmetalo što je takmičar iz Hrvatske vređao Miljanu Kulić, pa je hteo da stane u njenu odbranu. Na snimku se jasno vidi momenat kada Đuričić udara Milvića toliko jako da je nesrećni mladić pao na pod kao pokošen. Zbog ove brutalnosti Vuk je odmah poslat u izolaciju i kažnjen novčano.

