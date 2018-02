ŽIKA ŠARENICA PIŠE ZA KURIR: Zagonetke kao lek

U staro vreme u pravoslavni kalendar uneta je zagonetna nedelja. To je period od sedam dana uoči uskršnjeg posta, pada u 54. dan pre Vaskrsa i to je zagonetni utorak. Pedeseti dan je zagonetna subota, a 49. je zagonetna nedelja. Ove godine to su 13, 17. i 18. februar.



Kako kaže predanje, zagonetalo se u vreme mesojeđa, a naročito u pomenute dane. Tada je važno postavljati i rešavati zagonetke, jer, verovalo se, ko to ne radi u te dane, godina mu neće biti berićetna. Obično se zagonetalo na prelima i poselima, gde su se okupljali mladi i stari.



Kraj najpoznatiji u Srbiji po ovom običaju, kako beleži Stojan Novaković, mesta su u okolini Azanje i Smederevske Palanke. Iz Smederevske Palanke je nadaleko poznati sudija Živorad Jelić. Bio je poznat kao dobar sudija, ali i kao veliki zagonetac. Smislio je reč džakalar i štampao knjigu „Džakalar 1“. Reč je sastavljena od lokalizama džakati i larmati za vreme sedeljki. Poznat je događaj zapisan u ovoj knjizi, a evo o čemu se radi. Kad se ženio Jelićev deda, tri dana i dve noći se zagonetalo dok nisu isprosili devojku. Rodbina nije dala mladu svatovima dok mladoženjini rođaci nisu rešili postavljene zagonetke.

foto: Vladimir Šporčić

Zagonetke su dobre za izoštravanje uma. Medicina ih preporučuje i kao lek protiv demencije.



Mnogi pisci su se bavili zagonetkama. Milovan Danojlić je objavio knjigu „magičnih kvadrata“. Zagonetkama su se bavili Jovan Jovanović Zmaj, Branislav Nušić, Radoje Domanović, Desanka Maksimović, Milorad Pavić, Dobrica Erić.



Jevreji su još mnogo godina pre Hrista primenjivali pravilo - na čelo države nije mogao doći onaj ko uspešno ne rešava zagonetke. Jer ako ne ume da reši obične, kako će rešavati državne zagonetke.



Za popularnost zagonetki u Srbiji zaslužan je, Dimitrije Davidović, koji je u svom almanahu Zabavnik objavio prve umetničke zagonetke.



Za pozdrav na kraju ove priče i zagonetka: „Šta je isto kao ja, a nisam ja?“



Uz portret pozdravlja vas Žika Šarenica.

Kurir / E.K., Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić