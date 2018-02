26 GODINA GA NIJE HTEO PRIZNATI: Đura ne zna čak ni kako se zvala Gastozova mama, a sad je njegova odluka svima NATERALA SUZE U OČI!

U toku jučerašnjeg dana je izbila velika svađa između Nenada Marinkovića Gastoza i Ivana Ivanovića Đusa, što je iznenadilo njihove cimere jer je reč o veoma bliskim prijateljima u "Parovima", te se Gastoz javno izvinio kada su se strasti smirile.

- Sigurno nisam imao to što je imao Đus. Ja samo ne želim kroz neke reči da njega svog oca povredim i njemu napakostim. Neverovatna stvar je što smo se mi onako posvađali, jer je meni Đus ovde potreban više kao prijatelj a ne kao neprijatelj. Ja sam hteo da podmetnem leđa njemu, svom ocu da ga zaštitim ovde. Ja sam samo sa majkom živeo, sećam se da je bila priča ajde idemo da se vidimo sa Đurom došao on da te vidi. On je tada imao iz prvog braka decu i onda sam se ja loše osećao zašto ja nisam bio tu, ne želim da ga ispljujem sada najviše na svetu. Suština je da mi je jako drago što je ne znam koliko godina unazad tu, da smo stvorili odnos. Ja sa njim nisam nikada bio u lošem odnosu samo je on sada više prisutan u mom životu. Ja ne zameram njemu više ništa. Moja majka je jedna velika i hrabra žena, ja kroz moje odrastanje nisam hteo ni nju da povređujem nekim glupim pitanjima, išao sam sa njom kroz život i to je to. Znam da je Đura moj biološki otac i to je dovoljno", rekao je Gastoz.

Đura i Nenad su se u toku emisije i dogovorili da on konačno da Nenadu svoje prezime i da se preziva Sinđelić. Tako da je produkcija odlučila da se organizuje sve kako bi se pravno završila procedura da Nenad postane Sinđelić.

