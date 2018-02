JELENA ROZGA PROSLAVILA 40. ROĐENDAN: A najviše se raduje majčinstvu!

Pevačica Jelena Rozga nedavno je proslavila 40. rođendan, ali taj jubilej ne smatra posebno značajnim i jedino što sad priželjkuje jeste da se ostvari kao majka.



Nijedan uspeh ne dolazi bez odricanja i žrtve. Svakako da sam zbog karijere propustila neke privatne trenutke, ali to je put do uspeha. Međutim, čovek nikada ne sme izgubiti pravog sebe, vremena za porodicu, prijatelje i ljubav uvek se može i mora naći. Nikada ne gledam u prošlost i uvek sam okrenuta budućnosti. Nešto poput majčinstva ne možete uvrstiti u kalendar, to je život, stvari se događaju onda i kad im je suđeno. Uloga majke jedna je od onih koju priželjkujem i neizmerno joj se radujem"objašnjava harizmatična Splićanka.

