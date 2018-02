RATNE SEKIRE NISU ZAKOPANE? Evo kako je Danilo Ikodinović odgovorio na pitanje o Nataši Bekvalac i njenoj trudnoći

Nataša Bekvalac i njen prvi suprug Danilo Ikodinović davne 2011. godine stavili su tačku na svoj brak i svako je krenuo svojim putem. Nataša je trenutno trudna po drugi put, i to sa trećim suprugom, a evo šta na sve to kaže Dača.

Ako je suditi po reakciji nekadašnjeg vaterpoliste sa kojim pevačica ima ćerku Hanu, izgleda da ratne sekire nisu zakopane.

foto: Dragana Udovičić

Na pitanje da li je u kontaktu sa novosadskom Barbikom koja je trenutno u drugom stanju, Danilo je odgovorio pitanjem.

"Možemo li da promenimo temu", pitao je on, da bi potom dao sledeći odgovor:

"Stvarno me ne interesuje niko i ništa osim mog sadašnjeg života, a zna se ko je i šta je moj život. Nema sad potrebe da pričam ko je moj život. To je moja porodica, moja familija i to je to", rekao je Ikodinović u emisiji "Ekskluziv".

foto: Dragana Udovičić

