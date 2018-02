KURIR 24 SATA PRATIO PORODICU RAŽNATOVIĆ: Anastasija se smorila u pozorištu! Ceca otišla u Bugarsku

Anastasija Ražnatović došla je u sredu veče u Pozorište na Terazijama da bi gledala mjuzikl „Mister Dolar“, ali se ubrzo smorila!

Naslednica muzičke zvezde Cece Ražnatović u teatar je stigla s prijateljima desetak minuta pre početka predstave i zauzela mesto u prednjem delu sale. Trudila se da prođe neopaženo, ali to joj nije pošlo za rukom. Posetioci su bili iznenađeni kada su je ugledali, a spazio ju je i naš paparaco.

Tajna veza Dečka Đorđa čuva od javnosti

Anastasija je devet meseci u vezi sa Đorđem Kuljićem. Međutim, Cecina mezimica izbegava da se s Novosađaninom pojavljuje na javnim mestima. Očigledno da ljubavni život želi da čuva samo za sebe, pa i u provod ide uglavnom s najboljim drugaricama. foto: Damir Dervišagić



Ona je ćaskala s drugaricama i strpljivo čekala da komad počne, a kada se to desilo, prvih sat vremena ga je pažljivo pratila. Međutim, na kraju prvog čina postalo joj je dosadno, pa nije želela da nastavi gledanje komedije po čuvenom delu Branislava Nušića.

Porazgovarala je s drugaricama i nekoliko minuta pre drugog čina ipak se odlučila da napusti salu. Ražnatovićka je ustala i ljude koji su sedeli do nje zamolila da se pomere da prođe do izlaza. Verovatno su joj draži noćni klubovi, pa je iz pozorišta zapucala tamo, s obzirom na to da je odmah iz auta objavila snimak na kome peva hit Nataše Bekvalac „Ne brini“!

Oni koji su ostali do kraja kažu da je mjuzikl izuzetno komičan i da govori o aktuelnom predsedniku Amerike Donaldu Trampu, koga igra Marko Gvero, i njegovoj ženi Melaniji, koju, verovali ili ne, tumači muškarac Dušan Kaličanin. Komad „Mister Dolar“ kritikuje društvo i ono što se prihvata kao elita i što se u medijima plasira. Kuriozitet je da starleta kao pojam nije postojao u to doba.

Ispratili smo folk divu Odoh ja u Bugarsku da pevam

Ceca je otputovala juče u Bugarsku. Ekipa Kurira ispratila je najveću balkansku zvezdu na let za Sofiju, a pevačica nije krila oduševljenje zbog koncerta koji će održati na proslavi jedne radio-stanice. foto: Zorana Jevtić - Obožavam da se družim s publikom u zemlji i regionu i uvek se rado odazovem pozivu dragih ljudi. Možda će zvučati kao kliše, ali za pevača nema ništa bolje od toga kada vas dočekaju ljudi koji prate vašu karijeru i koji jedva čekaju da s vama zapevaju. Tamo se neću dugo zadržati, zapravo odmah se vraćam jer me čekaju brojne obaveze - poručila je Ceca pre nego što se ukrcala u avion. foto: Zorana Jevtić

S njom je pošla i njena kuma i frizerka Svetlana Bubanja, dok su Anastasija i Veljko ostali u Beogradu. - Svako završava svoje obaveze - kratko je rekla Ceca.

