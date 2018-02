TRAGIČNA LJUBAVNA PRIČA: Učesnika Parova otkrila svoju veliku bol, takmičari zanemeli!

Dečko je umro naprasno dok su bili zajedno i kako je rekla ne zna se tačno uzrok ali se često žalio da ga boli srce ali niko nije preterano obraćao pažnju na to jer ljudi taj izraz koriste i ovako u priči. Dirljiva priča koju je ispričala naterala je svima suze na oči, a nju najviše potresla jer joj je probudila bolne uspomene.

"To je bio jedini dečko koga sam volela. Ja sam bila sa njim u komunikaciji svaki dan i pre nego što će on umreti on je meni poslao poruku da me voli i rekao mojoj mami da želi da me zaruči. Ali on je tada rekao znam da ćeš imati nešto protiv ali nek to bude tetovaža, jer je on počeo tada da plače i rekao joj da prsten mogu skinuti a tetovaža će ostati. Svi znaju za mene i njega po Tuzli, ja sam dve godine visila na groblju i to svi znaju. Svi su ljudi pričali jesam li ja živa, nisam jela samo kosti i koža sam bila. Najveća podrška su mi tada bili mama i tata. Žalila sam samo što se nisam udala za njega ranije jer je on hteo i ranije da se udam za njega i on je mene molio da ja idem sa njim, ali sam bila mlada, balavica sam bila. Bila je uključena i policija da se nešto nije potresao da mu ja nešto nisam pisala. Tu noć kada je umro ja sam celu noć preplakala i imala sam čudan osećaj, morala sam da spavam sa mamom. Ujutru je zazvonio telefon, mama se javila i ja sam odmah znala da je nešto njemu bilo. Onda sam završila na hitnoj ja sam njega bolesno volela. Šok mi je bio kada sam išla njega da vidim mrtvog. Ja sam ušla i vadila sam mu ruku da vidim njegovu tetovažu", rekla je Minela

