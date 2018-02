ŠOK INTERVJU AVE KARABATIĆ: Bez dlake na jeziku apeluje da se prostitucija legalizuje!

RAZVOD

Mislim da je veća sramota stupiti u brak zato što neko misli da to mora uraditi. Nije nikakva sramota razvesti se. Ne volim papir i smatram da je najvažnije u životu kvalitetno provedeno vreme i da ti to niko ne može oduzeti. Kakva sramota?! Što više razvoda, to bolje! Posle nečega nema kajanja. Treba ostati sam ako si tako zadovoljan.

GEJEVI I BRAK

Kada sam bila tinejdžerka, šokirala sam se kada sam saznala za Rikija Martina. Sada nemam predrasude, s obzirom na to da su moji prijatelji pripadnici gej populacije. Svako zna šta ga čini srećnim. Nisam sudija, svako neka radi šta želi, ali nisam za usvajanje dece. Ipak, deca najbolje osećaju i upijaju sve, a ja nisam za to.

ABORTUS

Nikada u svom životu ne bih to uradila. Protiv toga sam, jer postoji mnogo ljudi koji ne mogu da imaju decu. Isto tako, ne mogu ni da osuđujem, ali abortus ne bih dozvolila. Međutim, ima dosta slučajeva kada otac siluje ćerku i slično. U tom slučaju, ako je o incestu reč, onda definitivno treba to uraditi.

MARIHUANA

Treba je legalizovati. Ja to govorim od 2012. Ne konzumiram ništa, volim da popijem vino i da zapalim cigaretu kada pišem poeziju, ali imam prijatelje koje to opušta. To su pisci i pesnici, ali to je sasvim normalno.

PROSTITUCIJA

Definitivno je treba legalizovati, zato što mi je dosta da se razni ljudi stavljaju u isti koš. Za mene je ista osoba koja će prodati sebe za piće i ona koja će sebe prodati za deset hiljada evra samo zato što je unovčila svoj izgled. I dalje mi odzvanja u glavi kada su mene prozvali da se bavim prostitucijom, tako da je definitivno treba legalizovati.

EUTANAZIJA

Ne znam šta bih odgovorila na to. Nemam mišljenje jer niko ne sme da ti oduzme pravo na borbu za život, a s druge strane, možda je takav život preveliko mučenje. Užasno mi je nezgodno to pitanje.

PSIHIJATAR

Ljudi misle da si lud ako danas ideš redovno kod psihijatra. Njemu sam se obratila za pomoć kada sam imala problema sa nesanicom i svako treba otići bez ustručavanja, jer je on stručno lice koje vam definitivno može pomoći.

SEKS NA JEDNU NOĆ

Znam da sam osoba koja deluje vrckavo, ali rijaliti je jedno, a stvarnost je nešto drugo. Mislim da je super kada neko zna da se zabavi, pogotovo u Las Vegasu ili Monte Karlu, gde možeš da imaš seks na jednu noć. Međutim, onaj ko se upusti sa mnom u seks, on će se zaljubiti u mene, tako da onda bude hiljadu i jedna noć.

SAMOUBISTVO

To je definitivno kukavičluk na kub. Nemam opravdanja za to, mislim da svako može da potraži stručnu pomoć i da pronađe rešenje. Život je privilegija i blagoslov, velika borba, što i imam istetovirano na svom telu.

ŽIVOT POSLE SMRTI

Ne razmišljam o tome, jer smatram da imam života koliko i mačka. Živeću sto godina i ne zanima me život posle smrti.

