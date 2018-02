NOVICA ZDRAVKOVIĆ ZA KURIR: Šaban trpeo velike bolove, kolega ga travkama izlečio!

Šaban Šaulić godinama je trpeo jake bolove u želucu, a lek za njegov zdravstveni problem pronašao je Novica Zdravković!



Brat pokojnog kralja boema Tome Zdravkovića za Kurir je otkrio da je pevača izlečio alternativnom medicinom.

- Imao sam stravične probleme sa želucem. Specijalisti su mi prepisivali razne tablete i nisu mi pomogle. Tri puta sam gutao sondu i imao sam veliku muku, nisam smeo da jedem prepečenu hranu i meso s roštilja, već samo blago kuvano. Mnogo sam se mučio dok nisam otišao kod jednog prijatelja u Krčedin - priča Zdravković i objašnjava kako je izlečio i sebe, a potom i kralja narodne muzike.

- Jedan kolega mi je napravio med od bokvice. Tu travku su mi kao dečaku, dok sam živeo u selu, stavljali na čireve. Ona je čak i jestiva, iako malo gorči, kao i svaki lek. Kada sam krenuo redovno da koristim to, bolovi su nestali. Jednom prilikom sam se sastao sa Šabanom u Krčedinu i iznenada smo pokrenuli temu o zdravlju. Iako je moj kolega poznat po tome da se nikad ne žali na bolove, tada mi se otvorio i rekao da se muči sa želucem. Isti slučaj kao i kod mene, lekari nisu uspeli da mu pomognu. Preporučio sam mu ovaj prirodan lek na bazi bilja. Ubrali smo 40 velikih listova bokvice, pasirali ih i stavili u kilogram meda. Svako jutro je jeo po kašiku toga i za nekoliko dana nestali su mu bolovi! Ni danas ga ništa ne boli, čovek se izlečio. Zaista je čudno, ali je stvarno tako bilo. Pošto mi imamo pozitivne rezultate, svim ljudima to preporučujemo da koriste jer zaista pomaže i veoma je zdravo. Od davnina je bokvica poznata kao lekovita travka i valja je brati samo u čistoj travi. Ja to najčešće radim na selu ili na Košutnjaku - kaže Novica za Kurir.



Pozvali smo Šabana Šaulića za komentar, ali ostao je nedostupan.



Tempirana bomba HITNO OPERISAN

Šaban Šaulić je prošle godine operisao trbušnu aortu u Italiji, i to posle nekoliko godina izbegavanja da se podvrgne hirurškom zahvatu koji je bio neophodan. Pevač se nakon toga uspešno i brzo oporavio. On je imao zapušenje trbušne aorte, koju lekari nazivaju tempiranom bombom u stomaku. Šabanova supruga Gordana bila je uz njega sve vreme.

