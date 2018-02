GASTOZ ŽELI DA SE OPROBA U NOVOM POSLU: Članica Narodnog pozorišta mu je dala šokantan odgovor!

Gošća emisije "Upoznajte Parove" Drina Pešić, balerina i član "Narodnog pozorišta" izazvala je veliko interesovanje kod učesnika rijalitija.

Pre svega kod Nenada Marinkovića Gastoza, koji je upitao Drinu da li posle završetka šeste sezone ima šansu da radi kao amater u "Narednom pozorištu".

Drina mu je dala sledeći realan, ali i iznenađujuć odgovor:

"U pozorište ne može neko ko nije obrazovan ili potkovan baletski, tako da amatera u pozorištima nema, ali recimo on da se napravi neki projekat i da on bude angažovan, zašto da ne. Meni nije sramno ništa što je vezano za kulturu, svakome od vas se otkrivaju razni talenti, ti si odlično skinuo one pokrete i ja sam ti rekla da je to odlično odradio, što znači da imaš osećaj za pokret i ko zna možda te neko i angažuje i ne mora to da bude igra, vidim ja da ste svi vi tu odlični glumci", rekla je Drina Pešić.

