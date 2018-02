MILAN STANKOVIĆ NEĆE DA SE OŽENI: Postaću tata sa 40 godina, brak nije bitan!

Milan Stanković, koji se pre nešto više od deceniju proslavio u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", želi da se u ulozi oca ostvari kada bude bio siguran da će detetu obezbediti dobar život i dodaje da bi voleo da penziju dočeka u Australiji.

"Postaću tata u 40. kada budem siguran da mogu da obezbedim život tom nekom novom biću onakav kakav bih ja želeo", kaže Stanković, koji u poslednje vreme nosi prsten, pa smo se nadovezali sa pitanjem da li je to verenički.

foto: Dragan Kadić

"Nije verenički, ali je džombast, pa mi se svideo. Ne mislim da je brak nešto bitan, pogotovo ne meni u ovom trenutku. Ta neka lepa veza i potomstvo, da", kaže pevač, koji ima dosta želja u životu.

"Imam dosta želja, a jedna od njih mi je penzija u Australiji. Bio sam u Australiji i mnogo mi se sviđa. Dovoljno je da samo živite i to je to. Sve ostalo se poklapa. Mnogo mi se sviđa ta država, ljudi koji su opušteni. To mi je želja - da budem ćelav i debeo i da živim tamo", kaže kroz osmeh Stanković.

foto: Damir Dervišagić

