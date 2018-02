RADA MANOJLOVIĆ O SKANDALU SA KOLEGINICOM: Otkrila detalje o tajnom razgovoru sa Anabelom!

Ni kriva ni dužna Rada Manojlović upala je u medijsko prepucavanje sa Anabelom Atijas . Međutim, njih dve su uspele da reše svoje probleme, a Rada je otkrila kako je došlo do sukoba i šta se dalje dogodilo.

Naime, Anabela je navodno pominjala Radinu majku koja nije živa, na šta joj je pevačica ošto odbrusila. A onda su se čule i izgladile svoje odnose.

"Anabela i ja se još uvek nismo srele, ali verovao ili ne, ipak smo uspele da se ispričamo putem poruka. Nakon svega mi je pisala i objasnila da su to zapravo fotomontaže, kao i da je već pokrenula tužbe protiv ljudi koji su joj to uradili. Moram da ti kažem da sam se mnogo obradovala kad mi se javila i da mi je pao kamen sa srca, jer stvarno ne volim da budem u lošim odnosim ni sa kim, niti sam ikada bila. Važno je da su se smirile strasti, ja njoj želim sve najbolje", rekla je Rada i dodala da se Anabela nije naljutila na njenu izjavu da je na tabletama.

"Nije se naljutila sigurno zato što je to bila moja normalna reakcija na tu vest pošto tada nisam znala da je njoj sve namešteno. Kažem ti, nakon nekih desetak dana smo sve razjasnile i mnogo mi je drago zbog toga", rekla je.

foto: Damir Dervišagić

Fanovi ljubavnog para Luna Đogani i Sloba Radanović ne praštaju lako, pa je Rada otkrila i da li je ona imala neprijatnosti sa njima.

"Ma ne, osim nekih zagriženih fanova na instagramu. Oni samo treba da shvate da ja nikada nisam bila protiv njihove ljubavi, evo neka nađu gde sam rekla tako nešto. Ja sam samo iskritikovala Slobu zbog načina na koji se sve odigralo i zbog toga što je mogao da spreči da treća osoba bude javno ponižena, bez obzira na to šta je bilo između njih, to nije izgovor da se ne postupi ispravno. Sa druge strane, čovek kad bi znao gde će da padne on bi seo, tako da ne želim više da se uplićem i ispravljam krive drine, možda je tako trebalo da bude. U svakom slučaju, podržavam da svako treba da radi ono što njega lično čini srećnim jer jedan je život i treba ugađati sebi, nemamo reprizu. Lep su par, Luna je veoma lepa, mlada je, pa je samo iz tog razloga bila malo brzopleta, ali joj ne zameram jer se vidi da je dobra osoba, da nije zla i da je iskreno zaljubljena, da ide srcem. Želim im svu sreću", zaključila je pevačica.

foto: Vladimir Šporčić

(Kurir.rs/Star, Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir