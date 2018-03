EKSKLUZIVNO: Šarić krstio sina Nikole Pekovića!

Nikola Peković (32) i njegova supruga Violeta (40) proslavili su u nedelju prvi rođendan sinu.

Košarkaš i doktorka iz Pljevalja pre rođendanske žurke krstili su naslednika u manastiru na Cetinju, a za kuma su odabrali Duška Šarića koji ih je i venčao pre dve godine. Svečanom činu primanja vere prisustvovali su najuži članovi porodice, dok je gala veselje organizovano za čak 300 zvanica u elitonom hotelu u Bečićima. Sportista i njegova žena brinuli su o svakom detalju, pa su gostima bili obezbeđeni prevoz i smeštaj.

Zvanice je uveseljavao lokalni bend, dok su specijalni gosti bili Dženan Lončarević i trubač Dejan Petrović. Peković nije štedeo, već je za muziku izdvojio 20.000 evra. On je darivao i crkvu u kojoj je mališan kršten, dok je na slavlje, dekoraciju hotelskog restorana, hranu i piće potrošio 30.000 evra, tako da ga je ovo gala veselje koštalo 50.000 evra.

Sala u kojoj je zabava bila organizovana bila je kompletno preuređena. Dominirale su bela i plava boja, a sve je bilo podređeno detetu. On je dobio pregršt poklona, a najdraži mu je bio veliki dečji automobil na struju.

Naš izvor koji se zatekao na licu mesta kaže da je sve bilo organizovano na vrhunskom nivou. Samo su zvanice bile upućene u to da Pekmen pravi veselje jer on nije želeo da se o tome priča. Najverovatnije zbog toga i nije želeo da zove estradu, kao što je to bio slučaj kada se ženio.

Ponosni roditelji se nijednog trenutka nisu odvajali od sina, već su se sa njim veselili i kitili muziku.



Pokušali smo da stupimo u kontakt sa proslavljenim sportistom, ali on nije odgovarao na naše pozive.

Zimska idila ODMOR NA ZLATIBORU

Nikola Peković i njegova supruga nedavno su boravili na Zlatiboru, gde košarkaš drži hotel. Iako smo Pekmena navikli da viđamo po noćnim klubovima i diskotekama, otkako se oženio i dobio naslednika, totalno se promenio. Postao je porodični čovek, maksimalno posvećen ženi i detetu. I pored brojnih obaveza, on uvek nađe vremena za najmilije, s kojima je deset dana uživao u planinskom vazduhu.

