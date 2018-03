BOLNA ISPOVEST MARIJE TAKSI: Bivši muž me je proglasio ludom!

Marija Gafur, poznatija kao Marija Taksi, tvrdi da je izgubila starateljstvo nad maloletnim sinom jer ju je bivši suprug proglasio ludom i glupom.



Učesnica „Parova“ je u igri „Ispovest“ otkrila da su je roditelji nekadašnjeg partnera psihički maltretirali, te da je proživljavala pakao s njima.

- Istina je da sam sudski izgubila dete. To mi je jako teško palo zato što nisam uspela da dokažem da nisam loša osoba i majka. Imala sam 18 godina kada sam upoznala svog bivšeg muža. On je radio svašta da bi dobio dete, čak mi je i pretio. Dete sam čuvala do njegove četvrte godine. To je najteži deo mog života. Moje dete je jako lepo živelo kod mene, čak sam ga vodila sa sobom na posao. Uspavam ga, pa idem da proverim da se nije probudio zbog muzike - ispričala je Marija i dodala:

foto: Printskrin

- Bilo mi je jako teško. Prozivali su me da sam loša majka i porodica mog bivšeg muža me nikada nije prihvatila jer sam devojka iz grada. Pravili su me glupom i ludom. Najveća želja u životu mi je da povratim dete. Kada budem izašla iz rijalitija, potražiću najjačeg advokata i ponovo pokrenuti postupak. Moja porodica je bila uz mene, i to mi je davalo snagu da nastavim dalje. Dokazi su namešteni na moju štetu. Roditelji oca mog deteta su me psihički maltretirali. Neko te pravi da si lud, da si glup, da nemaš pojma ni o čemu, nigde nisi dobrodošao. Moj muž nije smeo da im se suprotstavi - rekla je Marija u suzama, nakon čega je poligraf potvrdio da govori istinu.



Ona ističe da se nikada ne bi pomirila s bivšim mužem jer on za nju više ne postoji. Takođe je istakla da se njenoj bivšoj svekrvi i svekru nije dopalo to što radi noću po klubovima jer su smatrali da svojim raznim zanimanjima bruka porodicu i da ona nije dostojna njihovog sina.

foto: Marina Lopičić



Strah BRAT SE PLAŠI DA NE ZATRUDNIM SA IVANOM

Marija Gafur otkrila je da joj je brat branio da uđe u rijaliti da ne bi zatrudnela sa Ivanom Marinkovićem, s kojim se simpatiše. - Da. Odgovorila sam na ovo pitanje potvrdno jer se moj brat pre mog ulaska u rijaliti našalio sa mnom kako je Ivan već napravio bivšoj učesnici dete. Sve je to bila šala mog brata - rekla je Marija i dodala da je teško živela. - Ne stidim se toga. Svi mi u životu imamo periode kada imamo novca i kada ga nemamo. Nosila sam bratovljeve patike u školu - završava ona.

Kurir / Marija Dejanović

Foto: Marina Lopičić, Printscreen

Kurir

Autor: Foto: Printscreen , Foto: Marina Lopičić