(FOTO) NAMEŠTAJ JE DONELA IZ AMERIKE I EVROPE: Sve je u stilu baroka i Luja XVI, u ZLATU I KRISTALIMA, a jednu sliku NIKAD ne bi dala ni za šta na svetu, evo zašto

Pevačica Goca Božinovska voli da kaže kako svoju kuću u Surčinu, koju je nasledila od pokojnog supruga Zorana Šijana, ne bi menjala ni za deset najskupljih i najluksuznijih vila na svetu.

Kad se pre dve decenije uselila u nju, dom je postao njena oaza mira, sreće i odmora. Od tada, Goca najviše vremena provodi u svom domu, gde živi sa ćerkom Zoranom i sinom Mirkom.

Pre dve godine od njih se odselila Gocina najstarija ćerka, takođe pevačica, Jelena Vučković, koju je dobila u braku s čuvenim kompozitorom Radetom Vučkovićem, jer se preselila kod verenika u Vranje.

"Kuću sam sama uređivala po svom ukusu i volim kad je sve sređeno pod konac. Ranije sam češće menjala enterijer, dok familija nije počela da me kritikuje. Zato već neko vreme nisam menjala nameštaj, prilagođavam se deci. Znam da ako nešto kupim, brzo će doći vreme da se to i izbaci. Ovako, kad već budu hteli da menjaju i prave sebi novo, otići će stare stvari koje su dobro iskorišćene", rekao je Goca, koja, iako voli da pravi razmeštaj pojedinih predmeta, neke stvari godinama nije sklonila jer je, pre svega, podsećaju na ubijenog muža.

"Ne bih dozvolila da se izbaci jedna slika koja me prati od moje rane mladosti, tek je malo mlađa od mene. Nalazi se iznad troseda u dnevnom boravku i liči na starinski goblen. Najviše od svega me podseća na mog muža. Između ostalog, krasi moj omiljeni kutak u kući, a to je dnevni boravak. Čak mi je prijatniji od spavaće sobe. Tu imam sve, moj trosed i televizor. Jednostavno, ako slučajno uveče zaspim na trosedu, najlepše se naspavam", otkriva pevačica, koja toliko uživa u svom prostoru da je dodatno čini srećnom kad joj u posetu dolaze rodbina i prijatelji.

"Ako je lepo vreme, pravim i zabave pokraj bazena, a vidim da sam tu naviku prenela i na svoju decu, što me raduje", sa osmehom priča Goca.

Nameštaj je u stilu secesije, baroka, Luja XVI, donet iz Amerike, Evrope, kupovan na komad, a tu je i najmodernija tehnika.

"Više sam gledala boju nego pravac. Ja se u to slabo razumem. Ništa nije kupovano u kompletu. Ovo je treći nameštaj koji sam promenila. Nemam više gde da ga odlažem, selo sam napunila skroz. Mama mi je rekla: „Ko boga te molim, nemoj više ovde da donosiš stvari", rekla je Goca.

