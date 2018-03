IZVESNA NEVENA TVRDI DA JE MORALA DA ABORTIRA ZBOG DUKIĆEVE: Zorica otkrila pravu istinu na optužbe da joj je rasturila brak!

Novinski članak koji je objavljen večeras tiče se Zorice Dukić. Naime u članku se izvesna Nevena oglasila sa pričom kako joj je Dukićka rasturila brak i da je zbog nje morala i da abortira.

Takođe je izjavila i kako ima lekarske nalaze čime će to da dokaže i da će tužiti Dukićevu.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja uopšte ne želim da komentarišem ništa što piše ovaj časopis. Evo gaće su mi se potresle i upravo sam izvršila malu nuždicu. Ničega se ne plašim može da preti koliko hoće", rekla je Zorica, a kasnije je dodala da se one ne poznaju iz spoljnog sveta a dotična devojka traži pažnju preko njenih leđa.

"To je bilo za vreme prvih Parova, ta osoba je ušla tada sa svojim suprugom ovde. Mi smo u vili kao nešto zezali ona je pravila sa Rikijem mene nešto ljubomornom, ja sam se zezala sa njenim mužem. Međutim oni su napravili neku svađu među njima nekoliko dana kasnije jer je ona njega slagala da je trudna i u ostavi su se bukvalno potukli i odmah su napustili rijaliti. Ja njih od tada nisam videla niti čula par godina i onda je meni jednom prilikom stigla poruka od njenog supruga kao gde si Zorice šta radiš, on je meni tada rekao neke jako ružne stvari o njihovom odnosu da je ona lagala dosta da su se razveli. Ja nisam htela nešto preterano htela da se uplićem u prepisku, razmenili smo par poruka tada i to je to. I evo ona se sada javlja i hoće medijsku pažnju preko mene", rekla je Dukićeva.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir