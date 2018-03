PEVAČICA PROGOVORILA O TEŠKOM PERIODU: Anksiozna sam i nemam problem da o tome pričam!

Pevačica Vanja Mijatović priznala je da odnedavno posećuje ordinaciju jednog poznatog prestoničkog terapeuta.

Naime, pevačica već nekoliko meseci odlazi na seanse kako bi se na što lakši način izborila sa izazovima koje donosi svakodnevica.

"Tačno je da već izvesno vreme odlazim kod psihologa, jer mi je tako lakše da prevaziđem sve stresove i probleme koje doživljavam u poslednje vreme. Svaki put kada osetim potrebu, obratim se svom terapeutu. Ne vidim ništa loše u tome i mislim da bi nam svima bilo bolje kada bismo poveli računa o mentalnoj higijeni, makar u onoj meri u kojoj vodimo računa o izgledu", kaže na početku razgovora mlada pevačica i objašnjava zbog čega je morala da se obrati psihologu.

"Anksiozna sam, a moj najveći strah je gubitak svesti, odnosno kontrole. Nemam problem da odem na nastup i da se suočim sa ljudima, ali se plašim da ću pasti u nesvest. Zbog toga i ne pijem, nikada nisam probala drogu, jer ne volim kada mi je stanje svesti promenjeno", kaže pevačica i dodaje:

"Kada me je prvi put strefila anksioznost, nisam znala šta me je snašlo, jer sam mislila da ću umreti, ali se zapravo ništa nije desilo. Mnogo ljudi je anksiozno, samo što neko želi, a neko ne želi da priča o tome. Nemam problem da to javno kažem, jer čvrsto verujem da mogu nekome da pomognem da prevaziđe problem", kaže Vanja na kraju razgovora.

