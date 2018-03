MRTVA 'LADNA: Miljana pokušala da se ubije u Zadruzi, a ono što je njena majka izjavila nakon toga je jezivo!

Učesnica "Zadruge" Miljana Kulić pokušala je tokom dana da se ubije. Ona je u svojoj odaji u kojoj živi kao ovonedeljni gazda, sipala sredstvo za čišćenje i želela da popije.

Povodom skandala, Miljanina majka Marija poručila je da produkcija treba da brine o njoj.

"Javite se produkciji u vezi sa tim. Oni tamo brinu o njoj i oni su odgovorni za njene postupke. Ja brinem o njoj kada je kod kuće, a kada je u nekom rijalitiju, produkcija o njoj brine i povodom toga se njima obratite, pa neka vam daju informacije o tome", rekla je Marija.

"Uopšte ne gledam "Zadrugu". Totalno mi nisu zanimljivi. Šta da gledam? Lunu i Slobu kako leže. Rijaliti ne gledam, poruke na čitam, na Fejbuk ne ulazim, zato i prvi put sada od vas čujem za to. Kada je kod kuće i kada ja brinem o njoj to sigurno ne može da joj se desi. Niti joj se to ikada dešavalo. Šta će sa njom da rade, nemam pojma. Oni su je zvali, ona je pristala tamo da ide, pa o svemu razgovarajte sa njima", ispričala je Miljanina majka.

Brzom reakcijom obezbeđenja, sprečena je veća tragedija. Sredstvo je prosuto i oduzeto Kulićevoj.

