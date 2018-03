VODITELJKA PROGOVORILA O PLASTIČNIM OPERACIJAMA: Radila je usne, a ovako to sada komentariše!

Aleksandra Gudelj je voditeljka koja je otvoreno pričala o plastičnim operacijama, pa je svoju okarakterisala kao hir iz mladosti.

Uradili ste korekciju usana, da li biste još nešto uradili od estetskih operacija?

- Ne bih radila više ništa, usta su bila hir mladosti, nekada sam zadovoljna njima, nekada nisam. Smatram da su moja usta u skladu sa mojim licem. Nisam pristalica današnjeg vremena, kada je to sve izraženo, prenapunpano i preduvano. Takva usta mi previše veštački izgledaju. Imate te devojke kojima su potrebne te intervencije da bi same sebi izgledale lepše. Tako se valjda osećaju zadovoljne same sa sobom.

Da li vam se udvaraju muškarci iako znaju da ste srećno udati i da li vam prijaju njihovi komplimenti?

- Uvek ima slatkih i simpatičnih komentara. Uglavnom pred suprugom na slavljima, nađe se neko ko ima hrabrosti, pa priđe mom suprugu i kaže: "Jao kakvu ženu imaš, to je najlepša žena na svetu." To svi shvate kao šalu i niko se ne ljuti. Moj suprug se onda hvali i kaže: "Da, ja sam taj koji je ukrao njeno srce." Nije mi se dešavalo kada sam sama da mi neko priđe. Na komplimente se vek zacrevnim, zahvalim i veoma mi je drago, ali to ne može da me uobrazi.

S obzirom na to da imate dva sina, kako uspevate da uskladite sve obaveze?

- Svaka današnja žena zna trikove kako da uspešno uskladi sve obaveze. Mi smo žene lavice od rođenja i znamo dobro da se snađemo u više uloga, domaćice, majke i poslovne žene. Kao da nas je Bog predodredio da budemo takve. Trudim se da sve s lakoćom radim i da mi nikada ništa ne bude teško. Postalo mi je normalno da stižem sve, nikada ne pravim dramu. Oduvek sam maštala o životu žene koja je ostvarena poslovno i porodično. Dosta stvari uradim dok su mi sinovi u vrtiću i školi.

Nedavno ste izjavili da u poslednje vreme ima previše razvoda jer supružnici malo razgovaraju. Šta nikada ne biste tolerisali u braku?

- Nisam osoba koja negativno razmišlja. Međutim, ako bi se desilo nešto veliko da me povredi, onda bi me to dotuklo. Kada dajete puno ljubavi, onda postoje neke stvari preko kojih sigurno ne bih mogla da pređem. Suprug i ja smo veoma slični. Verujem u ljubav do kraja života i verujem da će takva naša biti. Moji baka i deka imaju 80 godina i danas se veoma vole i ja verujem u takve priče. Verujem u bajke.

Da li se osećate bolje kao plavuša ili brineta?

- Podjednako dobro. Za mene je boja kose samo boja. Uvek u ogledalu vidim samo sebe. Promene mi ne smetaju i to je za mene samo vid eksperimentisanja. Smatram da mi ove tridesete to dozvovoljavaju. Kasnije mi takve promene sigurno neće prijati.

