NIKOLIJA POSTALA PLAVUŠA, A MAMA VESNA U ŠOKU: Izgledaš jezivo!

Kako je poznata kao majstor transformacije, Nikolija Jovanović je odlučila da novim spotom još jedanput iznenadi publiku i to u potpunosti nesvakidašnjim izdanjem u kom nosi plavu periku i nosi pink ruž za usne.

Spot za pesmu će ugledati svetlost dana u veoma bliskom vremenskom periodu, a Nikolija ističe da ćemo je u skladu sa tim u video nadgradnji numere videti u "raskalašnom izdanju".

Na pitanje o tome kako se njenoj majci Vesni Zmijanac dopada ova promena, Jovanovićeva je iznenadila priznanjem:

"Rekla mi je da izgledam jezivo, katastrofa. Ja joj kažem: "Mama, ali to je promena", a ona mi na to odgovara: "Kakva je to promena ako je na gore?", ispričala je pevačica u emisiji "Ekskluzivno".

