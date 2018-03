IVONA BILA SVEDOK UBISTVA: Videla sam čoveka kako leži, bio mu je prosut moza!

Ivona Paunović, dvadesetosmogodišnja učesnica „Parova“, bila je svedok svirepog ubistva! Ona živi sa traumom o kojoj ne želi da govori jer joj je teško zbog svega što je tog dana videla.



Ubistvo se desilo pre desetak godina, kada je rijaliti učesnica imala 18 godina, ispred radnje koju je njena majka Vera držala u centru Beograda.



Došla posle škole



- Ivona je često svraćala kod mame u radnju jer joj je srednja škola bila u blizini. Kad god bi došla, pomagala je majci. Bila je baš vredna. Ona je znala da ostane u lokalu i uči na miru i onda prespava u ostavi. Tog dana došla je posle škole. Sve je bilo u najboljem redu do momenta kada se začula vika. Odjednom je nastao opšti haos. Naišlo je nekoliko mladića i napali su jednog Ivoninog poznanika. U pitanju su bili huligani sa kojima se on posvađao - navodi jedan Paunovićkin prijatelj koji je upućen u njen život.



On navodi da je učesnica „Parova“ u tom trenutku slagala robu u radnji.

- Sve je trajalo veoma kratko. Huligani su tukli tog mladića, a onda se začuo pucanj. Mladić je ubijen. Ivona i njena mama su tada istrčale iz radnje, došli su i drugi ljudi, ali mu nije bilo spasa. Pucali su mu u glavu i on je, nažalost, preminuo maltene na Ivoninim rukama. Ubrzo je stigla i Hitna pomoć, kao i policija, a Ivona je bila pod velikim stresom - navodi naš izvor.



Jedva se smirila



Paunovićka nije mogla da se smiri, ali je ipak, zajedno sa majkom, prala krv koja je bila ispred njihovog lokala.

- Bilo joj je teško, ta slika je i dan-danas prati. Ali, ona je jaka, pa je uspela da pregura sve to. Suočena je sa velikom traumom, ali ju je potisnula duboko u sebi i ne dozvoljava da je to sputava u bilo čemu - završava naš izvor.

Pozvali smo Ivoninu mamu, ali ona nije htela da govori o ovoj tragediji, dok do komentara učesnice rijalitija nismo uspeli da dođemo jer, kako nam je rečeno u produkciji, ima visoku temperaturu i spava.



Druga adresa POSLE TRAGEDIJE SE PRESELILA U PARIZ

Nekoliko godina nakon tragedije Ivona se sa porodicom preselila u Pariz. O svemu što se dogodilo nikome osim svojih najbližih nije pričala jer ne želi da se vraća na taj dan. Ona ni u „Parovima“ nije pričala o ubistvu kojem je svedočila, iako je dosta toga ispričala o svom životu. Inače, njena majka je nedavno gostovala u vili, kada se Paunovićka rasplakala i poželela da se vrati kući jer nije mogla da izdrži da je napadaju pred ženom koja ju je rodila.

Ivona je priznala i opisala je kako je to bilo.

"Moji su držali megamarket u to vreme i čuli su se neki čudni zvuci nešto se dešavalo i samo sam čula kada je nešto jako buknulo i videlo se da je metak probio staklo i prošao kroz našu radnju. Tada sam bila mala i videla sam da se nešto desilo, čoveka kako leži ispred radnje i bio je ubijen, prosut mu je bio mozak. Sećam se da je bilo puno policije, hitna pomoć svega se sećam kako je bilo. Moja majka je izašla da ukaže tom čoveku pomoć jer je medicinska sestra", rekla je Ivona u emisiji.

Kurir / Jelena Stuparušić

Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Foto: Printscreen