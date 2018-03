IZGUBIO KONTROLU: Gastoz napustio emisiju zbog kondoma

Učesnika „Parova“ cimeri često peckaju i diraju njegovu slabu tačku - Naidu, a on gotovo uvek pada na razne spekulacije

Nenad Marinković Gastoz ponovo je izgubio kontrolu, i to zbog svoje devojke Naide Gadžo, koja je, navodno, po ko zna koji put raskinula sa njim.



Učesnika „Parova“ cimeri često peckaju i diraju njegovu slabu tačku - Naidu, a on gotovo uvek pada na razne spekulacije. Ovaj put iznervirale su ga i povredile priče da njegova devojka glumi u spotovima raznih poznatih ličnosti.

- Nervira me što ona snima razne videe dok sam ja u rijalitiju - besno je rekao Nenad, a još više se razljutio kada mu je stigla vest da ga je Naida ostavila.



Ipak, Gastoz je sve to stoički podnosio i trudio se da ostane pribran, ali kada su mu iz produkcije saopštili da je na adresu Hepi televizije stigao paket kondoma baš za njega, on se razbesneo. Iako niko nije naglasio od koga je ovaj „poklon“, mnogi ukućani su pretpostavili da je od Naide i da mu je time poručila da u vili može da radi šta hoće. Njega je to još više razljutilo, pa je pukao i od besa napustio emisiju.

