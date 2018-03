TEODORA I GORDANA NE PRESTAJU DA SE SVAĐAJU: Neću ti oprostiti seks s Anđelom!

Nemoj da zaboraviš nikad onog dečka kog si ostavila, a koji me je zvao da ja raskidam sa njim. On je meni plakao, ja sam raskidala i radila ono što sam pre 35 godina

Majka Teodore Džehverović Gordana i dalje ne može da smisli ćerkinog dečka Anđela Rankovića. Ona se i dalje ne miri s tim da je njena mezimica zaboravila na bogatog momka kojem je obećala da će mu biti verna tokom učešća u „Zadruzi“.



Zbog toga je opet došlo do rasprave između majke i ćerke, tokom koje je Gordana otkrila da je ona raskinula sa misterioznim dečkom umesto Teodore.

- Nemoj da zaboraviš nikad onog dečka kog si ostavila, a koji me je zvao da ja raskidam sa njim. On je meni plakao, ja sam raskidala i radila ono što sam pre 35 godina. Je l‘ sam te tako vaspitala? Ti mene ne možeš da prekidaš, ja tebe mogu, ja sam te rodila! I ti da se baviš javnim poslom? Je l‘ imate seks? Rekla si da nećeš! To ti neću oprostiti - vikala je Gordana i nastavila:

- Ti si mene slagala tri puta! Muvala si se sa Anđelom, dečka si ostavila, to ti neću oprostiti! Ušla si ovde, obećavala mu kule i gradove! S kim si se čula? Spustila si mu slušalicu i rekla si da ne možeš da veruješ da se toliko zaljubio u tebe! Kajaćeš se do kraja za tog dečka! - završila je Goca.

