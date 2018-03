ŽIKA ŠARENICA PIŠE ZA KURIR: Novi-stari početak na Pinku

Od juče emisija „Žikina šarenica“. Svojevremeno, pre 13 godina, to je bila jedina emisija na Javnom servisu koja je u svom nazivu imala ime autora. To je bio specijalitet tadašnjeg direktora RTS Aleksandra Tijanića. Njegova želja je bila da napravimo emisiju ovog tipa. Poklopilo se s mojim snom da vodim emisiju koja će ličiti na italijanske šou-programe. Dogovorili smo se da emisija bude nalik onom što ja hoću i da bude srpski kroj. I primilo se. I pre toga sam vodio emisije koje su bile veoma gledane, ali pojava „Žikine šarenice“ bio je pravi cunami kada je odziv gledalaca u pitanju. I tako do današnjeg dana, punih 13 leta.



Možda je zanimljivo ispričati priču kako sam stigao do toga, jer sam svoju karijeru počeo kao profesor ruskog u kraljevačkoj medicinskoj školi. Potrajao je taj profesorski entuzijazam skoro dve godine, dok nisam sreo prijatelja iz gimnazijskih dana Boška Ruđinčanina, koji je, u međuvremenu, postao direktor Kulturnog centra u Vrnjačkoj Banji. Ponudio mi je mesto novinara u Vrnjačkim novinama i Radio Vrnjačkoj Banji.



Dobio sam priliku da radim na radiju i to me je sasvim obuzelo. Uživao sam u pripremanju i vođenju emisije „Radio-pošta“, koja je bila veoma popularan kontakt-program. Posle nekoliko godina stigao je poziv iz Radio Beograda. Ponuda da se preselim u Beograd. Miloš Jevtić, tadašnji glavni urednik Radio Beograda 2, ponudio mi je mesto urednika. Tu je nastala emisija „Magistrala 298“. Teme su bile turizam i zabava i divna saradnja s kolegama iz Radio Sarajeva i Radio Zagreba.



Kasnije dolazi dugogodišnja saradnja s Nikolom Mirkovom, glavnim urednikom na Prvom programu Radio Beograda. Sve dok mi gost u emisiji nije bio Sergej Šestakov, tada glavni urednik „Beogradske hronike“ na televiziji. Ponudio mi je da pređem u tadašnju Televiziju Beograd.



Prija mi i činjenica da sam učestvovao u pripremi istorijskog jutarnjeg programa na Balkanu. Kasnije sam u tom projektu učestvovao i kao voditelj. I to veoma uspešno. Sve do 2005, kada je započela serija pod nazivom „Žikina šarenica“.



Od juče od osam sati novi ciklus na televiziji Pink. Dobro ste došli.

