KURIR NA SNIMANJU ŠARENICE S NOVIM VODITELJIMA: Pitaju nas šta će vam to u životu

Već drugi vikend zaredom „Šarenica“ se prikazuje na RTS s novim voditeljima - Slobodanom Šarencem i Anom Babić, koji su kormilo preuzeli od Žike Nikolića posle 13 godina. Iako su još sveži kao voditeljski par, njih dvoje deluju kao da oduvek rade zajedno tu kultnu emisiju.

Muški razgovori BIKOVIĆ I STEVA SE SPRIJATELJILI

Dok je Ivan Bekjarev oduševljeno pratio mlade kako igraju folklor, Miloš Biković i Stevan Anđelković su shvatili da imaju dosta zajedničkih tema. Njih dvojica su sve vreme ćaskali o muškim temama, sve dok ih nije prekinula voditeljka Ana, koja je imala nekoliko pitanja za njih.



Ekipa Kurira prisustvovala je snimanju „Šarenice“ i uverila se da je sve pod konac. Iako je Šarenac sportski novinar, on je preuzeo ulogu domaćina ove emisije, vodi računa o svemu i u tome se odlično snalazi. Ni Ana ne zaostaje. Šarmantna voditeljka, koja je radila jutarnji program, još od prve emisije dobija pohvale vernih gledalaca „Šarenice“.

Šarenac kaže da je bio iznenađen pozivom i da ga je rado prihvatio iako su mu mnogi savetovali da to ne uradi.

- U sportskoj redakciji radio sam 28 godina i poziv za „Šarenicu“ me je iznenadio. Reagovanja je bilo svakakvih - od toga „šta će ti to u životu“, do dobrih kritika porodice i nekih kolega. Nisam mlad, imam 50 godina i vreme je za novi izazov. Mnogi su spekulisali da sam angažovan na ovom projektu zbog prezimena. Smatram da je to sjajan marketinški potez. Više puta sam govorio Žiki: „Kad ćeš da mi vratiš ime emisije? Tvoja neka se zove Žikinica, moja Šarenica“ - kaže kroz šalu voditelj i dodaje da će nastaviti da radi u sportskoj redakciji:

- Radiću uporedo i jedno i drugo, a ako se u „Šarenici“ dobro pokažem, prepustiću nekom mlađem kolegi svoje mesto u sportskoj rubrici.



Ni Ana nije ništa manje oduševljena novim projektom:

- Već 10 godina sam na televiziji i smatram da mi „Šarenica“ leži. Skroz mi je udobno u ovom ruhu. Smatram da ovo ne može da vodi svako jer je potrebna dobra energija, da poštujete i volite tradiciju, a ja sam dugo igrala folklor u KUD „Abrašević“ i ovo što predstavljamo u emisiji volim i privatno. Imam mnogo ideja za emisiju i drago mi je što su nam ruke odrešene.

Evocirali uspomene ZAJEDNO RADILI SP U FUDBALU

Ana i Slobodan zajedno su radili Svetsko prvenstvo u fudbalu pre osam godina, kada je voditeljka bila ispomoć na sportskoj rubrici, a tokom snimanja „Šarenice“ podsetili su se tog perioda. Voditeljka je pomoću lopte testirala sportske veštine svog kolege, ali i gostiju. Šarencu je sve to bilo veoma simpatično, a priznao nam je da se njegova koleginica sjajno pokazala i na sportskoj rubrici. - Ana i ja smo oduvek na istim talasnim dužinama - rekao je Slobodan. foto: Dragana Udovičić

