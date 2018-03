LEA KIŠ PROGOVORILA O TRANSFERU: Dugo sam bila zabavljačica, sada ću da pametujem!

Nakon 13 godina rada na ružičastoj televiziji, voditeljka Lea Kiš Jokić potpisala je ugovor sa Televizijom "Grand", na kojoj će se 18. marta emitovati njena prva emisija.

"Naravno da ću raditi maksimalno na rejtingu, ali ću raditi malo više i na kvalitetu emisije, što mislim da je veoma važno. Gledaoci su se zasitili zabave, treba nešto pametno i čuti, dati savet, unaprediti kvalitet. Mislim da smo zatrpani sadržajima kojih je gledaocima preko glave. Potrudiću se da emisija bude malo sadržajnija i da sam njen kvalitet bude na višem nivou. Rejting sam imala i na RTS-u.

Budući da su me nezvanično zvali "kraljicom rejtinga" na Televiziji "Pink", nadam se da ću nastaviti tu tradiciju, ali to nije jedino zbog čega se radujem ovom poslu. Naravno da rezultat neće izostati, ali mislim da čovek ne treba da misli isključivo o brojkama, već i o kvalitetu", kaže Lea i ističe da transfer ne doživljava kao profesionalni pad, s obzirom na to da prelazi sa nacionalne frekvencije na kablovsku.

foto: Dragan Kadić

"Nikakvog pada nema. Ne možemo da pričamo šta je nacionalna frekvencija, a šta kablovska, jer ćemo mi za godinu dana biti potpuno digitalizovani. Naravno da u ovom trenutku nisu potpuno izjednačene, ali ja sam svedok koliko gledanost kablovskih televizija poneki put bude mnogo veća od nacionalnih.

Ljudi biraju ono što vole da gledaju, a ne kanal, tako da ja nemam taj problem i mislim da se to neće odraziti na gledanost moje emisije. Mislim da se gledaoci vezuju za autora bez obzira na kojoj je televiziji i ja ću svoju publiku prevesti tamo gde sam ja. Upravo zbog toga i trajem dugo", ističe Lea ne želeći da otkrije kako je došlo do saradnje sa Sašom Popovićem.

"Nije važno ko je koga prvi pozvao, najbitnije je najaviti emisiju i krenuti od toga šta ćemo doneti ovoj televiziji i na koji način ćemo odraditi posao. Mi se znamo svi više od 30 godina, tako da su ta poznanstva dugotrajna", kaže Lea.

Ipak, iako se sa Željkom Mitrovićem rastala u mirnoj atmosferi, voditeljka kaže da je na ovoj televiziji dobila bolje uslove.

"Sa "Pinkom" sam se rastala u najboljim mogućim odnosima, tako da nikakve svađe nije bilo. Naprotiv, ostaćemo dobri prijatelji. Kada kažem da je razlog promena nabolje, zaista mislim na promenu u smislu boljih uslova koje sam ovde dobila, kao i da svaka promena zaista donosi boljitak. Mislim da je najgore kada čovek uđe u neku vrstu rutine i kada se ljuljuška u svom uspehu i onda kaže: "Uvek imam dva miliona gledalaca, zašto bih nešto menjao i radio". Mislim da je u određenim fazama potrebno da čovek eksperimentiše i pravi promene da bi bio kvalitetniji i da bi trajao ovoliko koliko trajem ja", završava Lea Kiš.

foto: Promo

Kurir.rs/Alo/Foto Promo

