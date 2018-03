U BRAKU SU 30 GODINA I ZNAJU DA SE POSVAĐAJU: Biljana Jevtić priznala šta u naletu ljubomore lomi Aci...

Biljana Jevtić i Aca Ilić važe za jedan od najskladnijih parova na estradi.

Biljana i Aca su u braku preko 30 godina, međutim, kako su oboje javne ličnosti, imali su i oni faze kada je dolazilo do svađa i prepirki.

Biljana je pričala na temu ljubomore, pa je priznala šta je slomila mužu u naletu besa".

"On je bio popularan, nismo radili stalno zajedno, išao je on na jednu stranu, ja na drugu, susreti sa različitim osobama, zagolica te to. Nije to bila strašna ljubomora. Prošlo je mnogo vremena, ali nekad kad sam bila ljubomorna, lomila sam mu naočare, tako sam mu par naočara polomila!", rekla je ona u Magazinu In i iznenadila mnoge.

