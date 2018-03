POSLE EMITOVANJA ŠARENICE: Evo šta je Žika zamerio svojim naslednicima!

Nova emisija autora Žike Nikolića počela je da se emituje na ružičastoj televiziji, a s obzirom na to da je tokom živog programa već imao nekoliko lapsusa, voditelj za "Alo!" kaže da je imao tremu.

Ipak, on se osvrnuo i na naslednike emisije na RTS-u, Slobodana Šarenca i Anu Babić, koji, kako kaže, moraju da ostave lični pečat, a ne samo da nastave da razvijaju tuđe ideje.

- Na toj emisiji radi zaista ozbiljna ekipa. Pre svega, ja bih ovim putem želeo da im čestitam, jer su se u jednom trenutku našli u nebranom grožđu. Baš brzo se sve dešavalo, a uspeli su da se snađu i naprave emisiju odmah za sledeći vikend. To je odlika velikog sistema kakav je RTS - rekao je Žika i dodao da ima nekoliko zamerki.

- Nemam baš velike primedbe. Ono što mislim da treba da urade voditelji, to je da uvek imaju autorski deo. Ako mene pitate, više sam za autore nego za same voditelje. Mislim da se to radi na malo drugačijem principu.

ni treba da donesu sebe, jer kad ti doneseš nešto svoje u emisiju i insistiraš na tome, gledaoci to prepoznaju i onda si posao uradio kako treba. Danas ne prolazi da budete samo interpretatori tuđih ideja. Moram da im predložim da promene scenografiju i da nova blesne u punom sjaju - rekao je Žika Šarenica i dodao da gledaoci treba da presude čija je emisija bolja, dok se za rejting ne brine.

- Prva emisija je uvek veliki izazov, pogotovo u nekoj novoj sredini. Sve je ovo za mene novo, zanimljivo i drugačije. Jeste malo teško, ali je izazov da se nešto napravi i ja imam utisak da nije bilo loše. Ako je neko grešio sada, to sam bio samo ja. Sanja Ilić mi nije dao pravu informaciju, rekao mi je da će biti u Lisabonu, a javio se iz Porta, ali dobro. Sve je to deo šarma emisije, nismo mnogo pogrešili. I Porto je divan grad - kaže Žika, koji će u svakoj "Šarenici" imati žensko pojačanje u vođenju emisije.

- Mi ćemo ubacivati voditeljku koja ima vremena i mogućnosti da učestvuje, ali trudiću se da to bude lep detalj u emisiji. Koleginica će sa mnom raditi neke intervjue. Kada nas je dvoje, ipak lakše savladavamo prostor - kaže Žika, koji je u prvoj emisiji ugostio svoje kolege, voditelje Televizije "Pink".

