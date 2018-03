ŠOK! 5 DANA ME DRŽAO ZAKLJUČANU I GLADNU: Potresna ispovest Nadežde Biljić koju je DEČKO izgladnjivao i maltretirao

Nadežda Biljić doživela je nervni slom u rijalitiju, a životnom pričom šokirala je sve učesnike rijalitija.

Nadežda je pred zadrugarima priznala da je doživela maltretiranje od svog bivšeg dečka, a posledice toga su i dalje prisutne.

"Ja sam trpela psihofizičko maltretiranje. On je mene umeo da zaključava, ostavi me gladnu pet dana i posle pet dana mi da ključ od sobe da mi da hleb. Pusti, neka ide u pi*ku materinu samo da ga ne vidim u životu. Sve ovo zglobovi, kičma, sve je to posledica ovoga. Ja mislim da više nikad u životu neću moći da verujem u muškarce, nikad neću moći da verujem u svetost braka, da postoji muškarac koji je nežan i pažljiv osim mog oca", rekla je Nadežda Tanji.

