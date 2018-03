RUŠKA JAKIĆ SE UDAVALA 3 PUTA: Konačno otkrila zašto se RAZVODILA i zašto je muž sekao vene zbog nje

Voditeljka Ruška Jakić poznata je po tome da nema dlake na jeziku.

Ruška je ispričala nepoznate detalje iz svog života i otkrila kako se obračunala sa muškarcem koji ju je slagao. Zbog laži se, kako kaže, razvela.

"Ja sam se zbog toga i razvodila. Možeš da mi kažeš sve, i najgore da je, samo da je istina. Ja sam ga izbacila iz kuće kad je slagao, kad sam ga pitala da li ima ljubavnicu, on kaže da nema i da me voli najviše na svetu. Ja sam mu dala 24 sata da izađe iz kuće, iz mog srca si izašao. Onda je on sekao vene i ostale stvari, ali je nož naopako uzeo", rekla je Ruška u emisiji "Magazin in".

Kurir.rs/Foto Printscreen

