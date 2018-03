MILI SNIMA PORNIĆE S MATORKAMA: U Parovima održan kasting za porno-glumce

Milutin Radosavljević Mili ulazi u porno-industriju! Producent filmova za odrasle Goran Stevanović Pegi ušao je u „Parove“ i napravio mali kasting među učesnicima rijalitija.



Popularni Dorćolac je u 33. godini odlučio čime želi da se bavi! Kad je na proslavu rođendana Nenada Marinkovića Gastoza u vilu kao gost došao njegov drug Pegi, Mili je iskoristio priliku da se raspita kolika je zarada i kakvi su uslovi u pornićima, a onda mu je izneo svoju ponudu.

- Slušaj, ja sam zainteresovan da postanem porno-glumac. Smatram da sam talentovan za to. Mogu po izlasku iz rijalitija da iskoristim popularnost i da probam da snimim neki film. Trebalo bi da malo smršam, smanjim stomak i nabacim pločice, i to bi bilo to. Nabacio bih i neku tetovažu da izgledam bolje - počeo je Mili, a onda prokomentarisao svoju muškost:

- Moj polni organ je veliki, 27 centimetara, to se ceni u porno-industriji. Pritom, bio sam i sa starijim damama, spavao sam s njima za pare, tako da bih mogao da snimam porniće s matorkama!

Pegiju se Milijev predlog dopao i obećao mu je da će učiniti sve da ga ubaci u porno-industriju. Gastozov drug je u vili merkao i devojke za koje smatra da bi se odlično snašle u filmovima za odrasle. Jedna od njih je Josipa Karimović. Producent je istakao da ova Hrvatica savršeno izgleda i da se devojke poput nje traže za porniće. Kad se uzme u obzir i Josipin način izražavanja, sloboda ponašanja i slike na društvenim mrežama, mnogi su se složili da bi bila dobra glumica. Ipak, Hrvatici se ova ideja nije dopala.

- Ne želim da postanem porno-glumica. Imam dečka, vodim svoj život i to me ne zanima - rekla je starleta, koja je priznala da je ušla u rijaliti samo da bi zaradila novac za silikone u zadnjici i grudima!



Gastoz priznao ZNAM SVE O PORNO-DIVAMA

Mili nije jedini koji želi da snima porniće - i Gastoz se ranije s Pegijem dogovorio da se okuša kao porno-glumac: - Tu granu filmova zaista poštujem. Imam svoju kolekciju filmova za odrasle, omiljene glumce i glumice čiji rad pratim godinama. Znam šta se kod svakog od njih dešava, ko je šta snimio, ko se razboleo. Maštao sam o tome da vidim kako sve to funkcioniše na pravom setu, da sve izbliza posmatram. Mnogo sam srećan što sam upoznao Pegija i što je prepoznao to nešto u meni.

