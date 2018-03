ŽENA SAŠE POPOVIĆA NA LEKOVIMA ZA SMIRENJE ZBOG PLJAČKE: Suzana je uznemirena i više se u luksuznoj vili ne oseća bezbedno

Nakon što je opljačkana kuća Saše Popovića na Bežanijskoj kosi, njegova supruga Suzana doživela je ogroman stres, zbog čega je, već danima na lekovima za smirenje!

Naš izvor kaže da je pevačica uznemirena i da se u luksuznoj vili više ne oseća bezbedno, iako je suprug uverava da nema razloga za strah.

"Suzana je mnogo osetljiva i brižna prema Saši i ćerki Aleksandri i sinu Danijelu, a ova situacija unela joj je nespokoj. Iako se i muž i deca trude da joj objasne da se provale dešavaju svakodnevno i da je jasno da niko ne želi da im naudi, o čemu govori i to što su lopovi ukrali sef kada su očigledno znali da u njihovom domu nema nikoga, ona je neutešna", kaže naš izvor i dodaje da je Suzana našla spas u lekovima, ali samo privremeno.

"Lakše joj je da pije lekove nego da plače po ceo dan, a to joj je rekao i doktor koji joj ih je prepisao, međutim, objasnio joj je da to ne treba dugo da traje. Ona je svesna da treba da se opusti, ali još nije sposobna za to. Saša se neprestano trudi da je oraspoloži i nasmeje, tako da je uveren da joj lekovi uskoro neće trebati. Osim toga, rekao joj je da će dodatno pojačati obezbeđenje vile", zaključuje naš izvor.

Podsetimo, u četvrtak uveče ustanovljeno je da je iz porodične kuće Saše Popovića na Bežanijskoj kosi odnet sef, u kojem su se nalazila dokumenta, nakit i satovi vredni više od 100.000 evra. Direktor "Granda" i njegova supruga rekli su policiji da ne sumnjaju ni na koga konkretno, a istraga je u toku.

