BOL PROLAZI VREMENOM: Voditeljka izgubila bebu pa progovorila o teškim trenucima!

Voditeljka Tamara Grujić priznaje da bi volela da joj dete odrasta na terenu sa njom i suprugom, i otkriva šta joj je pomoglo da prevaziđe bol posle spontanog pobačaja.

"U životu mi je dugo trebalo da naučim da “prvo skočim pa kažem hop”. Kad se bude desilo, videćemo. Volela bih da mi dete odraste sa mnom i suprugom na terenu, da stalno putuje, upoznaje zemlju, boravi u prirodi, osniva prijateljstva. Da u ranom detinjstvu bude više van kuće nego u kući... Dakle, ne mislim da bih po svaku cenu morala da prestanem da radim ovu emisiju kad dobijem dete. Ali polako, videćemo kako će se stvari odvijati", kaže vodirteljka i otkriva kako se osećala nakon spontanog.

"Retko govorim o svojoj intimi. Taj događaj iz svog života sam želela da podelim sa čitateljkama samo iz jednog razloga - da žene kojima se to desi shvate da nisu same i da nisu jedine kojima se tako nešto dogodilo. Kada sam bila u takvoj situaciji, ispostavilo se da je desetak mojih poznanica imalo isto iskustvo. Ne mogu da ti objasnim koliko mi je bilo lakše. Ono što je važno da znaš je da, ukoliko želiš decu, sigurno i posle takvog iskustva možeš da ih imaš. Probaj da objasniš sebi da je u tom trenutku zbog nečega to moralo da se desi. A sama bol, ona kao i sve vrste bola u životu prolazi samo vremenom", rekla je Tamara.

