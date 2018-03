(FOTO) NAKON SVIH SVAĐA! Miki priznao da mu se sviđa Kija, a onda se ljubio sa ovom učesnicom!

Poznati rijaliti učesnik Miki Đuričić izgleda da ne zna gde se nalazi kada je reč o emocijama. Sviđa mu se jedna, a ljubi se sa drugom stanarkom ovog imanja.

Voditelju Ognjenu Amidžiću priznao je da Kija ima "to nešto".

"Ona ima taj osmeh, meni to ništa više ne smeta. Ja sam svestan ko je ona i šta radi. Nisam zaljubljen u Kiju, da znaš. Prija ona meni, ali laže, maže. Ona se nasmeje i sve to padne u vodu. Neću se zaljubiti, ali ta žena ima nešto pored svih tih mana koje su očigledne. Malo mi je žao, ne volim kad toliko plače. Postala mi je draga sada kada je ranjiva i tragična. Umiljata je. Dobra je riba. Prija mi njeno društvo, ali sam svestan sam kakva je", rekao je Miki.

No, on je utehu pronašao u drugoj učesnici ovog rijalitija. Đuričić je završio u krevetu sa Nadeždom Biljić, sa kojom se iz šale ljubio.

"Oraspoložio si me! Nisam se poljubila, ne pamtim! To je drug! Meni da pomogne, zna da se ne ljubim ovde", rekla je Nadežda Biljić nakon što se ljubila sa Mikijem, a on je dodao.

"Čolak će poludeti! A šta da radimo, dosadno nam! Zaj*bavamo se! Šta ima veze! Ne znam šta ću od dosade", govorio je Miki.

