NIKOLA ROKVIĆ RAZOČARAN: Danas je trend da pevači traju godinu-dve, to je pogubno!

Pevač Nikola Rokvić se posle duže pauze vraća na scenu i otkriva koliko ga je rođenje Leone promenilo i da li otac Marinko utiče na njegovu karijeru, dok je nakon dugogodišnjeg koketiranja sa pop muzikom iznenada odlučio da se vrati narodnjacima.

Nikola kaže da, bez obzira na popularnost koju je stekao i posao kojim se bavi, porodica je ta koja za njega ima primat. Njegov otac Marinko Rokvić daje mu savete kada je karijera u pitanju, pa će Nikola, koji je u jednom trenutku izdao pop pesme, ponovo zapevati narodnjake.

"Konsultujemo se. Marinko mi je dosta pomogao u karijeri, svojim iskustvom i radom. Privilegija je imati takvog pevača za oca! Supruga Bojana me takođe podržava u svemu. Zahvalan sam Bogu što imam pored sebe takvog partnera. Porodica i prijatelji su moja najveća podrška", kaže Nikola i dodaje da je rođenje ćerke Leone unelo radost u njegov život.

"Verujem da se svaki čovek menja kada se ostvari u ulozi roditelja. Jednostavno se životni prioriteti usmere ka porodici i pravim vrednostima. Leona me je oplemenila i učinila da budem bolji čovek", istakao je pevač. Nikola je napravio dužu pauzu u karijeri i sada priprema nekoliko novih pesama.

"Spremam dve, tri nove pesme, verujem da će prva ugledati svetlost dana već početkom aprila, a druge dve do leta. Mislim da sam se dokazao da mogu da pevam i više muzičkih pravaca, to je plus za jednog pevača. Nove pesme će biti kvalitetne, komercijalne, pesme koje najviše leže mom izrazu i glasu. Biće i lepih narodnih, onih pravih kafanskih, u kojima me publika možda i najviše prepoznaje", iskren je Nikola i otkriva kakvo je njegovo mišljenje o estradi.

"Na estradi, kao i svuda, ima svega. Jedino što je estrada pod lupom medija i javnosti, pa sve lakše izađe na površinu. Sadašnji trend je da pevač traje godinu-dve i to je to. To je pogubno za mladog čoveka", kaže Rokvić.

