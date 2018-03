SUPRUG I JA SE PREPUŠTAMO SUDBINI: Tijana Dapčević želi drugo dete, a evo šta kaže o vantelesnoj oplodnji!

Pevačica Tijana Dapčević je pre devet godina na svet donela sina Vuka, koji je po rođenju postao centar njenog sveta, a sada je otkrila da želi da mu podari brata ili sestru, ali ne putem procesa vantelesne oplodnje, na koji se poslednjih godina odlučuje sve više pripadnica lepšeg pola.

"Suprug i ja se nećemo opredeliti za vantelesnu, moja druga trudnoća mogla bi da se dogodi isključivo prirodnim putem", rekla je Tijana Dapčević, pa dodala:

"Začetak novog života je proces koji određuje "onaj gore", on je inženjer sa plavim očima. To ne znači da sam protivnik takvog načina, ali Milan i ja to prepuštamo sudbini".

(Kurir/Story, Foto:Marina Lopičić)

