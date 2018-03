ANAMARIJA SE SUPROTSTAVILA TIHOMIRU: Neću dozvoliti da me uništiš!

Anamarija Džambasov sinoć je doživela šok kada je videla Tihomira Filipovića u vili "Parova".

Iako je bila u šoku, danas je spremna da se suprotstavi Tihomiru, te je rekla da ne želi zbog njega ispadne žrtva.

"Ja nisam neka jadnica i ne želim tako da me gledaju. Imam 29 godina, sama se borim kroz život i meni ne treba neki Tihomir da me ovde uništava. Da sam znala da će on da se vrati, ja ne bih ni ušla", rekla je ona, dok se Tihomir smeškao i rekao da je njihova veza već gotova stvar.

"Ne, to si ti završio, a sada si došao opet ovde preko mene", odbrusila je Anamarija Tihomiru.

