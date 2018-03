(VIDEO) JANJUŠ SE POTPUNO SLOMIO: Za rođendan tražio samo jedno, a onda je čuo njen GLAS!

Marko Janjušević Janjuš proslavio je svoj 33. rođendan. Iako je od svoje ćerke Krune dobio veoma lepu i zanimljivu čestitku, njemu to nije bilo dovoljno jer je imao veliku želju da je vidi i zagrli.

Kako je shvatio da se to neće dogoditi, on je rođendan proslavio tužan i neraspoložen.

"Ne znam kako se osećam, još se osećam nekako...nemam pojma iskreno. Dobio sam neke poklone, ali...nisam pravi", rekao je Janjuš.

Iako odgovor nije bio potpun, Drvo ga je ponovo pitalo kako može da mu pomogne.

"Znaš ti šta me muči. Rekao sam da bih Krunu volio da vidim i to je...

Drvo mudrosti je imalo jednu ideju, a to je mogućnost da kontaktira svoju porodicu telefonskim putem. Iako je rekao da nema novca, on se potrudio i da ga pronađe.

"Nemam novca, iskreno... nisam poziv tražio, volio bih da je došla. Ali, ako mogu poziv, ne znam od koga ću tražiti, iskreno", bio je utučen Janjuš.

Anđelo Ranković, Sloba Radanović i ostali ukućani pomogli su mu da sakupi novac, a on je sav srećan dotrčao do telefonske govornice, a kada je ugledao svoju ćerku on se rasplakao.

"Srećan ti rođendan, želimo ti sve najbolje! Znamo da si se smorio danas, ali dobro, šta da se radi. Danas sam se isplakala, nemoj sad da plačem ponovo i da se blamiram. Slavićemo rođendan kad izađeš, kao i našu godišnjicu, ovo se sad ništa ne važi! Tvoji su te mnogo pozdravili, kad izađeš hoću da mi kupiš kola", rekla je Ena, Janjušova supruga.

"Srećan rođendan, tata! Ja sam bušila uši, ja imam minđuše!", rekla je mala Kruna, a nakon ovoga Janjuš nije mogao da zaustavi suze.

