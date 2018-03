Pevač je u novoj pesmi otpevao stihove u kojima se mnogi mogu pronaći.

"Bio sam bogat, bio bez pare... Zvali me klošar, zvali me care. Bio sam prosjak i prvak sveta, šta koga briga, kome to smeta", tekst je ovog novog boemskog hita koji se peva u celoj Skadarliji.

Boban Rajović i Džej snimilu su ovu životnu pesmu i postali pravi sinonim za odličnu kafansku pesmu.

"Boem sam bio, pravi šampion...", peva Džej, a Boban se nadovezuje i tako je nastala ova sjajna numera.

Poslušajte i vi:

(Promo tekst)

Kurir

Autor: Kurir