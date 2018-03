NISAM MOGAO DA DIŠEM: Joca Stefanović otkrio kroz kakav pakao je prošao kada mu je pukla plućna maramica!

Zvezda Granda, Jovan Stefanović hitno je operisan u Kliničkom centru kada mu je na nastupu pukla plućna maramica.

Joci Stefanoviću je pozlilo tokom svirke, posle čega je hitno prevezen u Hitnu pomoć, a zatim i u Urgentni centar. Zvezda Granda je krajem februara imala operaciju, a na svu sreću sve je prošlo u najboljem redu. O Jovanu sada brine devojka Hana koja se u kriznim momentima nije odvajala od svog dragog.

"Sreća da sam bio Beogradu kada se to desilo. Samo sam osetio jak bol u grudima na desnoj strani i po sredini. Sačeko sam 10 minuta da vidim da li će mi biti malo bolje međutim bivalo je sve gore i gore, nestajalo mi je vazduha. Trebalo mi je dosta vremena da dođem do vazduha i odmah sam krenuo do Hitne pomoći, pa iz Hitne pomoći u Urgentni. Odmah su videli da mi je pukla plućna maramica koja je napravila taj kontra pritisak u plućima i bukvalno sabila desno plućno krilo da nisam mogao da uzmem vazdu, a ni da izdahnem", rekao je Joca u emisiji "Exkluziv".

Zahvalan je medicinskom osoblju koje je odmah reagovalo i otklonilo cistu koja mu se napravila u desnom delu pluća.

