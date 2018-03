JEZIVA ISPOVEST ZORANINE MAJKE RASPLAKALA JE SRBIJU: Sa osam godina je uzela NOŽ da bi nas branila od nasilnika! Bežali smo bosi od njega po snegu na -20!

Zorana Stefanov pred kamerama rijalitija ''Zadruga'' govorila je o najtežim trenucima iz svog detinjstva, a sa njom je plakala cela Srbija.

Zbog nasilnog oca Dejana jednom prilikom bila je čak primorana da sa samo osam godina uzme nož u ruke i da brani sebe, majku, sestre i braću. Iza njenog osmeha i pozitivnog duha krije se bolna priča, a njena majka Žaklina govorila je o svim strahotama koje su prošli zbog njenog supruga, a Zoraninog oca.

"Zorana je bila u situaciji da je ugrožena od svog oca, branila je majku, ali i sebe. To je bila jedina stvar koja je mogla da njega uplaši i zaustavi i da ga prekine u nekoj njegovoj nameri koja je bila mnogo opasnija od samog noža koji je držao u ruci. Ja kao majka uvek ću da odbranim svoju decu, a kad imaš petoro dece onda ćeš da ugroziš i svoj život ako treba, bolje da ja platim nego moja deca. Kada imate toliko dece, bitno je da znate šta vas čeka u tom okruženju u kakvom smo mi bili", počinje priču majke učesnice ''Zadruge'' i dodaje da su ona i njena porodica bili u još strašnijim situacijama.

"Bili smo u još strašnijim situacijama od tog noža. Sećam se da je napolju bilo minus 20 stepeni, sneg do kolena, a ja sam morala njih petoro da izbacim kroz prozor i da bežim bosa sa decom kroz sneg da bismo se spasli od njega. Mom sinu Bogdanu su tada pomodrele noge i završili smo u Hitnoj", kaže Žaklina drhtavim glasom i otkriva da je tih devedesetih godina muža prijavljivala policiji.

"Tih devedesetih godina je sve bilo moguće. Prijavljivala sam ga policiji, a samo posle nekoliko sati on bi sa tom istom policijom sedeo i jeo i pio u kafani. On je otac koji je činio velika zlodela, nije plaćao ni alimentaciju", rekla je majka zadrugarke i otkrila kada je počeo njihov pakao.

"Postoje ljudi koji vremenom postanu slabi na novac, a mog bivšeg supruga Dejana je pokvario novac. Onog momenta kada je dobio više novca, počeo je da živi životom koji nije bio njegov. Tada je dobio lažne prijatelje, porodica mu je bila u drugom planu, onda vremenom takvom muškarcu počneš da smetaš kao žena, kao dete... On je uvek imao za sebe, za porodicu nikad, mi smo bili ti nad kojima je on mogao da ispolji svoju agresiju. Kukavice mogu da tuku samo ženu i decu. On jeste bio uvek vredan čovek i mnogo zaradio, ali ne za porodicu već za sebe. On se pre braka ponašao potpuno drugačije, pokušavao je da zaradi i izgradi sebe", kaže Žaklina i otkriva užasne detalje bračnog života.

"Dejan ima jednu bolest, to je ta agresivna ljubomora. Zoranin otac nikad nije bio ljubomoran na muškarce kao muškarce, već i na porodicu, na sopstvenu decu... Mi smo zbog toga stalno bili zatvoreni u kući, ja sam spavala pod kamerama. Budio me je na svaka dva sata, on je vozio šleper u inostranstvu, a ja sam morala na svaka dva sata da ustajem i da sednem pred Skajp da bih mu se javila. To je bio jedini način da me maltretira i kad nije kod kuće. Zoranina majka otkriva i zbog čega je godinama trpela zlostavljanje od strane supruga".

"Bizarno bi bilo reći da sam mogla da volim tog čoveka posle svega. Ostajala sam i trpela jer nisam imala podršku porodice, imala sam samo sebe i petoro dece. Bilo mi je zabranjeno da radim, bila sam stalno u kući. Bila sam mama i domaćica koja čuva decu", rekla je Žaklina i dodala da sa Dejanom više nisu u komunikaciji, kao i da on ima zabranu prilaska deci.

"On sada ima zabranu prilaska deci. On se u Nemačkoj u jednom trenutku smirio, ali to nije dugo trajalo. Moja deca su se snašla, žive svoje živote. Nismo u komunikaciji sa njim sada. Svoju decu vaspitavam najbolje što mogu. Mom sinu u glavi je uvek bila jedna moja rečenica Ne smeš da budeš ono što je tvoj otac", završava Zoranina majka.

