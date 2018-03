BIO JE VELIKA NADA SRPSKOG FUDBALA: Sa 12 godina je došao u Beograd, mnogo novca je uloženo, a onda velika tragedija na MATURSKOJ VEČERI

Tihomir je u ispovesti da mu je matursko veče upropastilo fudbalsku karijeru.

"Pošto sam nakon maturske imao odlučujuću utakmicu gde sam se povredio i više nikada nisam ponovo zaigrao. Nikada nikome nije uspelo pre nas da budemo prvaci Srbije u fudbalu jer sam ja rođen u Kragujevcu. Mi smo bili apsolutni prvaci zapadne Srbije u tim malim omladinskim timovima. Posle toga je meni stigao poziv od Partizana, jasam tada prvi put došao u Beograd sa 12-13 godina. Ja sam došao i bio je Partizan, posle njega Rad pa Zemun", rekao je Tihomir.

"U Zemunu sam igrao levog beka i bilo je finale kupa protiv Partizana ja sam veče pre toga izašao u grad završavao sam veliku maturu. Volim društvo, zezanje ne bi mi bio prvi put da posle izlaska idem na utakmicu. Bilo je to neko neverovatno veče, ja sam došao kući u osam ujutru naravno pijan. Tata kaže ovo je šansa jer sam trebao da potpišem neki ugovor, to je neka stvar koja je meni preokrenula život, cela porodica se podredila meni. Vozi me otac na stadion i ja nikakav ispijen popio sam neka dva energetska pića,u desetom minutu sam se povredio nesrećnim slučajem okolnosti. Meni su popucali ligamenti, koleno mi je puklo. Otišao sam u bolnicu gde je meni doktor rekao stavi gips 10-15 dana i ajde možeš ti to. Prolaziolo je par dana meni je koleno oticalo, menadžeri zovu jer je veliki novac bio u igri. To je zaista bio veliki emotivni i psihički momenat za mene i moju porodicu", ispričao je Tihomir.

