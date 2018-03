(FOTO) NAKON SVIH SKANDALA: Anabela se odlučila na promenu, reakcije burne!

Eevo promenila sam boju ociju😄... @lensoptic_beograd hvalaa vam ispunili ste mi zelju, a nisam morala na operaciju😷 Sta kazete, levo ili desno oko ne mogu da se odlucim😭

A post shared by Anabela Atijas (@anabelci) on Mar 14, 2018 at 8:19am PDT