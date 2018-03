NEKIMA SE OVO NEĆE DOPASTI: Evo šta je Dara izjavila o ljubavnom trouglu Kije, Slobe i Lune!

I dok deo javnosti osuđuje Slobu Radanovića koji je u rijalitiju prevario suprugu Kristinu Kockar i otpočeo vezu sa Lunom Đogani, kojoj se, s druge strane, na teret stavlja to što je uplovila u vezu s oženjenim čovekom, postoji i ogroman broj onih koji podržavaju ljubav ovo dvoje zadrugara, a među njima je i pevačica Dara Bubamara.

"Treba biti sa nekim dok se voliš. Nisam u fazonu "lažni brak zbog dece" ili tako nešto. Ako prestane ljubav, treba se razići. Ja sam uvek srećna i zadovoljna i u vezi sam dok volim", iskrena je Dara, kojoj u onome što se desilo pred kamerama najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima ne nalazi ništa čudno.

"Meni to ništa nije čudno. Dečko ušao, zaljubio se, momentat. Vole se i to je to", zaključila je ona.

