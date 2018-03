(VIDEO) SANJA ROMANTIČNOM IZJAVOM ODUŠEVILA MATORU: A onda se još jedna zadrugarka izjasnila da li voli isti pol!

Jovana Tomić Matora i Sanja Stanković ozvaničile su svoju vezu u najgledanijem rijalitiju na ovim prostorima, iako su to mesecima skrivale.

Gledaoce je zanimalo zašto se lepa plavuša zaljubila baš u Matoru.

"Ona ovaj trenutak čeka već pet meseci. Meni je to na početku bila sprdnja. Svi znate i vidite kako mene Jovana tretira ovde, da živim kao bubreg u loju. Ja sam i juče rekla Ognjenu Amiđiću da je ona muškarac za razliku od mnogih muškaraca ovde, ali i napolju, koji su me muvali. Mnogo je dobar čovek, veliki mi je oslonac i podrška. Mene muškarac ne treba da voli nego da me poštuje, a to Jovana radi. Ako neko zaslužuje da bude sa mnom to je Jovana", rekla je Sanja.

foto: Printscreen

"Ja se sećam trenutka kad sam se zaljubila u Sanju. Gledala sam je totalno drugačije, mislila sam da je glupa i ograničena. Ali jedne večeri, pričale smo dugo, a onda sam u toku noći osetila potrebu da dođem i da je zagrlim. Ona uopšte nije glupa već se samo zbuni a radimo na tome da sve reči izađu iz nje kad treba", rekla je Matora.

foto: Printscreen

Nakon ovih romantičnih izjava Lepi Mića je tražio od Sare Reljić da se izjasni da li i ona voli isti pol, odnosno žene.

"Ne, ja stvarno volim muškarce. Ako nekad budem imala potrebu za ženom, probaću i tu ženu", rekla je Pinkova zvezda ne shvatajući zašto je to pita.

Kako je ovo izgledalo, pogledajte u snimku koji sledi.

(Kurir/Pink, Foto:Printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) TURCI ZA KRAH BRAKA KRIVE SAMO EMINU: Evo zašto je Mustafa u stvari ostavio Jahovićku...

Kurir

Autor: Kurir