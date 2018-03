NIŠTA NIJE KAO PRE: Oliver Dragojević rastužio priznanjem o bolesti!

Pevaču Oliveru Dragojeviću je pre nekoliko meseci dijagnostifikovan tumor na plućima. Od tada se ovaj umetnik bori sa bolešću, a faze u izlečenju su različite.

Prema najnovijim informacijama, Oliver se oseća bolje, ali sam priznaje da ga je bolest umorila.

"Da, bolje sam, ali nije to kao prije. Fali mi snage i nisam u pravoj kondiciji i u stanju kakvom sam bio pre. Treba to izdržati. Lečenje dosta dugo traje i zahteva strpljenje, poslušnost i disciplinu, to je možda ono najteže", rekao je Oliver.

Muzičar smatra da će mu biti bolje kada prođe još jedan ciklus hemioterapije, a to je za dva do tri meseca.

