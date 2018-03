EKSKLUZIVNO: Duško Jeleni kupuje vilu u Turskoj za 1,5 miliona evra

Jelena Karleuša nije ni svesna šta joj je priredio suprug Duško Tošić povodom desetogodišnjice braka, koju će proslaviti 28. juna.



Kako Kurir saznaje, fudbaler turskog Bešiktaša kupuje pevačici vilu u Istanbulu smeštenu tik uz Bosfor, u vrednosti od milion i po evra.



Poslednjih mesec dana Tošić se dosta namučio oko ovog iznenađenja, za koje njegova supruga ne zna. Iako želi da sve ostane u tajnosti dok ženi ne uruči ključeve u ruke, on je za ovo što sprema ispričao nekolicini prijatelja.



Preko veze



Njemu je trebala pomoć da dođe do vlasnika vile, jednog uglednog turskog biznismena, pa je potegao veze kako bi stupio u kontakt s njim.

- Duško je želeo da pregovara direktno s vlasnikom, pa se malo pomučio da dođe do njega. Na kraju su se dogovorili da kuća postane Jelenina za 1,5 miliona evra. Vila ima 350 kvadratnih metara, veliko dvorište i terasu na kojoj dominira bazen. Rasprostranjena je, ima više spavaćih soba, dva kupatila, ogroman dnevni boravak, veliku kuhinju i nekoliko zasebnih prostorija, od kojih je jedna namenjena za opuštanje uz bilijar. Duško je znao da će se Jeleni, ali i njihovim ćerkama kuća dopasti. On ju je kaparisao, a do proslave godišnjice braka trebalo bi i da je isplati - kaže naš izvor blizak Dušku Tošiću.

foto: EPA



Odomaćila se



S obzirom na to da Karleuša obožava Istanbul i da tamo boravi kad god je slobodna, ne treba da čudi što je Duško rešio da joj baš u tom gradu kupi kuću. Ona inače uvek ide u jedan restoran na Bosforu, zbog čega joj je suprug i odabrao kuću s pogledom na more.

- Duško je rekao da planira da karijeru završi u Bešiktašu, a kako je i on zavoleo Istanbul, jasno je zbog čega kad okači kopačke o klin želi tamo da provodi dosta vremena. Tada će moći zajedno sa porodicom da uživa u njihovom luksuznom domu - završava naš sagovornik.

Pozvali smo Jelenu i Duška za komentar, ali nisu odgovarali na naše pozive i poruke do zaključenja ovog broja.

Karijera ne trpi JK na relaciji Beograd-Istanbul

Jelena Karleuša često boravi kod muža u Istanbulu, ali za sada ne planira tamo da se preseli.

Ona je maksimalno posvećena karijeri i u planu ima veliku regionalnu turneju, a sledeće godine i spektakl na beogradskom Ušću.

Zbog svega toga, Karleuša će i dalje živeti na relaciji Srbija-Turska, i pored toga što će u Istanbulu imati svoju nekretninu.

