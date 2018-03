4 GODINE SAM TRPELA, PIJAN DOĐE PA ME PREBIJE: Šokantna ispovest učesnice Parova, svi su zanemeli!

Nina Prlja se dosetila svoje velike ljubavi koja je mnogo podseća na Milana Vuletića.

"Imala sam jednog dečka, koji je uznemiravao majku, pa me prebije, dolazio mi

i na posao, popije i ne zna šta radi i sutra kaže da se ne seća šta se desilo. Bili smo 4 godine u vezi. A to je najveća moja ljubav a Mladen me podseća na njega. Naša veza se završila tako što je on završio u zatvor. Mislila sam da ja bez njega ne mogu, ali kada je izašao iz zatvora ja sam shvatila da je meni bolje bez njega", rekla je Nina.

