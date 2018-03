(FOTO) OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Voditeljka Slagalice se OVAKO obratila javnosti! Svi su IZNENAĐENI!

Kada pogledam ovakve slike- kao da nisam ja... Haljina, sminka, frizura... Sto bi rekla jedna moja drugarica- sve izgleda drugacije na instagramu... Sve izgleda savrseno... Nekako kad sebe zamisljam vidim se sa pustenom kosom, helankama i patikama kako jurim po gradskim parkovima za decom 😂😂😂 Mozda se slikam pa vam postavim 🤗 #snimanje #tv #ludanoc #tvshow #tvhost #workingmom

